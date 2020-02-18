Буллинг в школе. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2555-ono-shkolnaya-istoriya-o-bullinge.html

Ракурс

Больше года назад, в конце января 2019-го, вступил в силу закон №2657-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)». О проблеме травли в школах заговорили особенно активно, когда законопроект был на стадии разработки и обсуждения. Министерство юстиции в рамках проекта «Я имею право!» даже начало информационную кампанию «#Стопбуллинг» для детей и их родителей.

270 дел о буллинге в школе

Три года назад Украина занимала 9-е место среди 42 стран, в которых проводились исследования ЮНИСЕФ по проценту жертв буллинга среди подростков, но официальные данные могут быть сильно заниженными, потому что далеко не каждый ребенок готов признаться в том, что его преследуют. Изменилась ли ситуация за год после принятия «антибуллингового» закона? Пока информации мало, однако за этот год суды рассмотрели уже 270 административных дел о травле в школах.

Впервые судебное постановление по ст. 173-ч Кодекса Украины об административных правонарушениях было вынесено в начале февраля прошлого года в Борисполе. Эта история получила широкую огласку, напомним вкратце: девочка-подросток размещала в инстаграме оскорбительные фото, на которых была другая девочка. К административной ответственности привлекли мать школьницы, забрасывающей в сеть снимки. Женщина полностью признала вину, однако получила административное взыскание в размере 850 грн (50 не облагаемых налогом минимумов), да плюс была вынуждена оплатить почти 400 грн судебного сбора.

Однако громкие истории о травле и преследованиях в школах все равно продолжают появляться с завидной регулярностью. Особенно неприятно, когда ребенок подвергается буллингу со стороны взрослых. Многие помнят возмутительный случай, произошедший в одной из харьковских школ, когда учитель и члены родительского комитета демонстративно отказали девочке в куске «классного» торта за то, что ее родители не сдали деньги на «сладкий стол». Это случилось за три месяца до принятия закона о противодействии буллингу, поэтому никаких судебных последствий для учительницы не было (правда, писали, что ее все-таки вынудили уволиться).

А вот свежее дело, которое не так давно рассматривалось в одном из районных центров на севере Украины. Там учительнице, оскорбившей школьника, уже пришлось предстать перед судом.

«На ваших уроках уснуть можно!»

Эта драматическая история произошла в городской гимназии одного из райцентров в прошлом учебном году. Стороны конфликта — восьмиклассник и учительница литературы, дама с солидным педагогическим стажем преподавания сначала русской, а потом зарубежной литературы, завуч по воспитательной части. Однажды на занятии по зарубежной литературе нахальный мальчишка заявил, что ему скучно, и вообще, «на уроке уснуть можно». Оскорбленная учительница после урока повела восьмиклассника в другой кабинет, где собрались учителя и директор, и там устроила мальчику выволочку, накричав на него и сказав, что «оно» — «недоумок».

Мальчик тоже выступал в суде, в присутствии психолога. Он сказал, что конфликт довел его до слез: его обидело не только обращение «оно», но и то, что нелюбимая учительница кричала, что школьник «недостоин учиться в гимназии» и у него «плохая семья».

Дальше события развивались предсказуемо: учительница литературы невзлюбила мальчика, а он — ее. Но у учителя больше возможностей рассказать ребенку о том, что он — пустое место. А мальчик попался нервный и с характером. Маму он просил перевести его в другую школу, а школьному психологу сказал, что после этакого унижения («оно»! «недоумок»!) даже готов свести счеты с жизнью.

В суде, впрочем, мальчик сообщил, что школьный психолог, к которому он стал ходить регулярно два раза в неделю, помог ему взять себя в руки. Мама подростка, в свою очередь, рассказала, что пыталась уладить конфликт между сыном и учительницей, но ничего у нее не вышло.

И еще одну примечательную вещь сказал восьмиклассник: в школе им рассказывали про то, что такое буллинг, и поэтому он считает, что выволочка, которую устроила ему учительница литературы — с криком и обидными словами, — как раз и есть буллинг.

А был ли буллинг?

Между строк судебного решения читается то, что учительница литературы — дама со сложным характером, в гимназии она проработала без малого тридцать лет. Вполне возможно, скандал с восьмиклассником мог бы решиться мирным путем, однако он тлел аж до конца учебного года, админпротокол был составлен в конце мая, а в судебном решении всплывают ее показания насчет какого-то там «распределения путевок». То есть можно предположить, что нелюбовь к ученику, который считал ее уроки скучными, и грубые оскорбительные слова учительницы в его адрес стали поводом поставить ее на место. Кстати, то, что история просочилась в местную прессу, косвенно подтверждает эту догадку. Впрочем, это всего лишь предположения.

Учительница гимназии свою вину в травле ученика не признала. По ее словам, обидное слово «оно» значило всего лишь «дитя», слово среднего рода. Да, обиделась на сопляка, да, говорила с ним на повышенных тонах. И что здесь такого? Ну, разнервничалась, бывает. Поэтому дело нужно закрыть из-за отсутствия в ее действиях состава правонарушения.

Между прочим, одна из свидетельниц из той же гимназии подтвердила, что не видела, чтобы учительница литературы унижала детей. А восьмиклассник этот, который расплакался от выволочки, — мальчик толковый, но проблемы с поведением у него есть. (Интересно, а существуют ли на свете тринадцатилетние мальчишки без проблем с поведением?)

Соломоново решение и немного морали

А что же суд? Суд принял восхитительное, прямо-таки соломоново решение. Да, в ч. 1 ст. 174-4 Кодекса об административных правонарушениях сказано, что буллинг — это не только физическое, сексуальное, экономическое, но и психологическое насилие. Он может проявляться в виде психологического давления (оскорбления, унижения, угрозы, игнорирование). А значит, слова учительницы о том, что «оно» — «недоумок», есть не что иное, как буллинг. Учительницу признали виновной, однако производство по делу закрыли в связи с окончанием сроков привлечения к административной ответственности.

А теперь немного морали. Казалось бы, самый обыкновенный конфликт, таких в каждой школе возникает бессчетно. Учительница — обычный живой человек, ну накричала на мальчика, ну сказала пару-тройку обидных слов. Мальчик, похоже, тоже не ангел, прямо скажем.

Однако это дело однозначно утверждает: учитель не имеет права оскорблять ученика ни при каких обстоятельствах! Вот главный итог. Наверное, нужно еще очень много времени, чтобы эта простая мысль дошла до всех, и только тогда из школ будут выходить люди с чувством собственного достоинства. Но первый шаг сделан, и это отлично.

Профилактика буллинга: советы

Советы, сформулированные специалистами, привлеченными к информационной кампании Министерства юстиции «#Cтопбуллинг», остаются актуальными и сейчас, поэтому не грех процитировать их лишний раз. Итак, родителям следует забеспокоиться и поговорить с ребенком на тему преследований, если они заметили, что: