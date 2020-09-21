«Слуга народа» украсила икону Богоматери собственным логотипом

«Слуга народа» украсила икону Богоматери собственным логотип, фото — Обозреватель

https://racurs.ua/n144110-sluga-naroda-ukrasila-ikonu-bogomateri-sobstvennym-logotipom-foto.html

Ракурс

Партия «Слуга народа» 21 сентября «украсила» икону Девы Марии собственным лого. После волны возмущения в сети его быстро убрали в соцсетях.

Впрочем, стилистику СН на религиозной открытке ко Второй Пречистой все равно сохранили.

Избирателей с Рождеством Пресвятой Богородицы в социальных сетях поздравили картинкой, где к иконе «долепили» логотип СН. Соответствующие открытки были опубликованы на официальной странице партии в Facebook и на страницах ее региональных ячеек (например, в Иршаве на Закарпатье).

Не все оценили такой креатив и после огласки упомянутые публикации партия удалила и разместила новые, где на иконе уже не было логотипа «Слуги народа».

Но цветовая гамма открытки все же соответствовало стилистике бренда политсилы — она ​​в зеленых тонах.

Напомним, что в уикенд вокруг СН взорвался другой скандал — партии власти упрекнули проведением партийного мероприятия в Киеве в стенах красного корпуса КНУ, хотя законодательство запрещает использовать учебные мероприятия для партийной агитации.