200 тис. дол. хабара вимагав керівник підприємства НАН України. Фото: 112 Україна

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Хабар вимагав від підприємця керівник одного з державних підприємств, що входить до складу Національної академії наук України.

Директор ДП вимагав від бізнесмена хабар у розмірі 200 тис. дол. За ці гроші він обіцяв директору одної з комерційних структур посприяти у виділенні земельної ділянки площею 0,41 га. Ця земля наразі перебуває у власності НАН України. Про це 22 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці затримали посередника, який працював на посадовця, після отримання першої частини хабара.

Керівнику держпідприємства та його спільнику вже повідомили про підозри за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 369−2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове слідство.

Нагадаємо, на передачі хабаря викрили голову Харківського окружного адміністративного суду, яка тиснула на одного із суддів для прийняття «правильного» рішення. За це голова суду передала судді 3 тис. дол.