Єдиний електронний квиток SmartTicket запустили в Києві. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/ua/n144180-iedynyy-elektronnyy-kvytok-smartticket-zapustyly-v-kyievi.html

Ракурс

Продаж SmartTicket для поїздів далекого сполучення та міського транспорту в столиці розпочався у вівторок, 22 вересня.

Єдиний електронний квиток можна придбати на порталах e-transport.gov.ua та SmartTicket.gov.ua. Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у Telegram.

За його словами, у листопаді міністерство разом з компаніями SkyUpта GunselLinesстартують з єдиним е-квитком для авіатранспорту і пасажирських автобусних перевезень. Крім того, запланований продаж SmartTicket й для приміських поїздів «Укрзалізниці».

Як повідомляє «Економічна правда» із посиланням на керівника «Галузевого центру цифровізації та кібербезпеки» Володимира Набокова, передбачаються пільги на єдиний електронний квиток. За його словами, вже триває співпраця з Міністерством у справах ветеранів, буде сформована єдина база пільговиків. Набоков зазначив, що вартість користування сервісом становитиме 6 коп.

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що у вересні можна буде придбати електронний квиток Smart Ticket для поїздів далекого прямування та метро у Києві.