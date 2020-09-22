Виборцям з підвищеною температурою можуть дозволити голосувати на дільницях

Виборцям з підвищеною температурою можуть дозволити голосувати. Фото: vchasnoua.com

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Законопроект, який дозволить виборцям із високою температурою голосувати на дільницях, зареєстрували у Верховній Раді за № 4117.

Документом передбачається внести зміни до Виборчого кодексу та деяких законодавчих актів щодо проведення виборчого процесу в умовах карантину, а також вдосконалити окремі положення кодексу у зв’язку зі змінами адміністративно-територіального устрою України. Про це повідомляється на веб-сторінці парламенту.

Закон заборонить під час карантину голосувати на дільницях і за місцем перебування без респіраторів або захисних масок. Якщо виборець матиме ознаки ГРЗ або підвищену температуру, то він голосуватиме у спеціально визначених кабінках, які будуть розташовуватися окремо. Такий виборець повинен буде зняти маску, щоб отримати бюлетень. При цьому треба буде дотримуватися дистанції в 1 м.

Також законопроектом передбачено, що в день голосування серед членів виборчих комісій проводиться безконтактна термометрія, без цього особа не може бути допущена до процесу. Члени комісій повинні будуть бути у захисних щитках чи окулярах, на руках повинні бути рукавички.

Проект закону передбачає, що голосування виборців, які перебувають на самоізоляції, обсервації, за місцем їх перебування організовують три члени дільничної виборчої комісії.

Нагадаємо, Верховна Рада найближчим часом має ухвалити спеціальний закон про проведення виборів під час коронавірусного карантину. Законопроект зареєстрували у парламенті 18 вересня.