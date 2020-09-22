Просити воду для Криму без істерик і погроз радить Росії посол України в ООН

https://racurs.ua/ua/n144178-prosyty-vodu-dlya-krymu-bez-isteryk-i-pogroz-radyt-rosiyi-posol-ukrayiny-v-oon.html

Ракурс

Просити воду для Криму без істерик і погроз порадив Росії постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Український дипломат переконаний, що обговорювати відновлення постачання дніпровської води на територію анексованого півострова можна лише після офіційного прохання Москви, а також визнання себе країною-окупантом.

Для того щоб почати розмову про постачання води, вона (влада Росія — ред.), по-перше, повинна визнати, що вона країна-окупант і офіційно звернутися як країна-окупант, згідно гуманітарного права. Вони повинні звернутися до влади України з офіційним проханням, а не з погрозами, з істериками, — заявив Кислиця в інтерв’ю «Крим.Реалії».

За його словами, далі українська сторона дивитиметься й оцінювати, як реагувати.

І тоді дивитимемося, відповідні міністерства і відомства будуть дивитися, яка повинна бути наша реакція. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день країна-окупант ніколи не зверталася до України з проханням почати діалог про цю проблему. Замість цього ми бачимо багато метушні і істерик за лаштунками цієї проблеми, — зазначив посол.

Нагадаємо, 10 вересня прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що російська влада офіційно не зверталася до керівництва України щодо водозабезпечення анексованого Криму. Цього тижня ще 29 населених пунктів в окупованому Криму перевели на режимне водопостачання або підвезення води через посуху на півострові.