Просить воду для Крыма без истерик и угроз советует России посол Украины в ООН

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Просить воду для Крыма без истерик и угроз посоветовал России постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Украинский дипломат убежден, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды на территорию аннексированного полуострова можно только после официальной просьбы Москвы, а также признания РФ себя страной-оккупантом.

Для того, чтобы начать разговор о поставках воды, она (власть Россия — ред.), во-первых, должна признать, что она страна-оккупант и официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарному праву. Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, истериками, — заявил Кислица в интервью «Крым.Реалии».

По его словам, затем украинская сторона будет оценивать, как реагировать.

И тогда посмотрим, соответствующие министерства и ведомства оценят, какая должна быть наша реакция. Насколько мне известно, на сегодняшний день страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог об этой проблеме. Мы видим много суеты и истерик за кулисами этой проблемы, — отметил посол.

Напомним, 10 сентября премьер Денис Шмыгаль сообщил, что российские власти официально не обращалась к руководству Украины по поводу водообеспечения аннексированного Крыма. На этой неделе еще 29 населенных пунктов в оккупированном Крыму перевели на режимное водоснабжение или подвоз воды из-за засухи на полуострове.