Военные России учились захватывать «гидротехнический узел» на фоне обезвоженного Крыма — новости России

https://racurs.ua/n144155-rossiyskie-voennye-uchilis-zahvatyvat-gidrotehnicheskiy-uzel-na-fone-obezvojennogo-kryma.html

Ракурс

Российские десантники из Псковского соединения Воздушно-десантных войск совместно с военнослужащими Беларуси учились «освобождать» гидротехнический узел от условного противника при поддержке авиации в рамках активной фазы совместных контртеррористических учений «Славянское братство — 2020».

Об этом сообщает Минобороны России, пишет ТАСС.

Военнослужащие двух стран провели десантирование на воду с использованием водолазного снаряжения с последующим освобождением гидротехнического узла силами ротной тактической группы при авиационной поддержке, — сказали в военном ведомстве страны-агрессора.

Первый этап российско-белорусских учений «Славянское братство — 2020» проводится с 14 по 25 сентября на территории Беларуси. В Минобороны России ранее отметили, что маневры проводятся по контртеррористической тематике.

Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Теперь запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ и подземных источников. Согласно заявлениям экологов, регулярное использование подземных источников привело к засолению почвы на оккупированном полуострове, а многие крымские реки из-за засухи летом 2020 года превратились в ручьи. Украина неоднократно заявляла, что поставки воды в захваченный Россией Крым по Северо-Крымскому каналу возможны только после деоккупации полуострова.