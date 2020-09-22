Поддержку ЛГБТ-подросткам выразил Папа Римский

Папа Римский. Фото: Зміна

https://racurs.ua/n144154-podderjku-radujnym-podrostkam-vyrazil-papa-rimskiy.html

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Папа Римский Франциск поддержал молодежь, которая идентифицирует себя как представители ЛГБТ-сообщества. Во время частной встречи с родителями подростков он заявил, что «Бог любит всех детей своих», без исключений.

Папа Римский также добавил, что католическая церковь должна любить всех мужчин и женщин. Об этом рассказала вице-президент ассоциации родителей ЛГБТ-детей Италии Мара Грасс, передает CNN.

По ее словам, Папа Римский встретился с представителями ассоциации 16 сентября, где активно поддержал ЛГБТ-подростков. Как пояснила вице-президент, когда Папа сказал «Бог любит всех детей своих», он имел в виду также и представителей ЛГБТ.

Как известно, Папа Римский Франциск известен своими либеральными взглядами как для представителя церкви. Ранее он поддерживал геев и извинялся перед ромами из-за дискриминации.

Напомним, ранее мы сообщали, что Папа Римский Франциск поздравил Украину с достижением договоренности о прекращении огня на Донбассе. Понтифик поблагодарил стороны за «знак доброй воли» и выразил надежду, что это соглашение будет соблюдаться. До этого он помолился за мир на Донбассе.