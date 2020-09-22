Підтримку ЛГБТ-підліткам висловив Папа Римський

Папа Римський. Фото: Зміна

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Папа Римський Франциск підтримав молодь, що ідентифікує себе як представники ЛГБТ-спільноти. Під час приватної зустрічі з батьками підлітків він заявив, що «Бог любить усіх дітей своїх», без винятків.

Папа Римський також додав, що католицька церква має любити всіх чоловіків та жінок. Про це розповіла віце-президент асоціації батьків ЛГБТ-дітей Італії Мара Ґрассі, передає CNN.

За її словами, Папа Римський зустрівся з представниками асоціації 16 вересня, де активно підтримав ЛГБТ-підлітків. Як пояснила віце-президент, коли Папа сказав «Бог любить усіх дітей своїх», він мав на увазі також і представників ЛГБТ.

Як відомо, Папа Римський Франциск відомий своїми ліберальними поглядами як для представника церкви. Раніше він підтримував геїв та вибачався перед ромами дискримінацію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли що Папа Римський Франциск, голова католицької церкви, привітав Україну з досягнення домовленості про припинення вогню на Донбасі.

Понтифік подякував сторонам за «знак доброї волі» та висловив сподівання, що ця угода буде дотримана. До цього він помолився за мир на Донбасі.