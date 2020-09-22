Бізнесмена, який назвав Сі Цзіньпіна клоуном, кинули за ґрати на 18 років, фото — Asia News

https://racurs.ua/ua/n144153-biznesmena-yakyy-nazvav-si-czinpina-klounom-kynuly-za-raty-na-18-rokiv.html

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В Китаї 18-річний термін ув’язнення отримав підприємець і блогер, колишній очільник державної будівельної компанії Huayuan Real Estate Grouр Жень Чжіцян. Його засудили за звинуваченням у корупції.

Чжіцяня визнали винним в розкраданні, отриманні хабарів та інших економічних злочинах на суму не менше ніж в 131 млн юанів (приблизно 19 млн дол.), повідомляє The New York Times.

У рішенні суду вказано, що засуджений сплатить ще 620 тис. дол. штрафу. Чжіцян не буде оскаржувати вирок.

Чжіцян зник у березні 2020 року — відразу після того, як в інтернеті з’явилося есе, у якому Компартію КНР критикували за повільну та секретну реакцію на пандемію коронавірусу, а лідера країни Сі Цзіньпіна назвали «клоуном». Авторство есе приписали Жень Чжіцяну.

У квітні китайська влада повідомила, що проти підприємця завели справу про корупцію, а у липні виключили з Компартії.

Чжіцян часто публічно критикував владу. У 2016 році він заперечив Сі Цзіньпіну на його вислів про те, що «ЗМІ повинні служити партії». У відповідь влада закрила його акаунт на платформі мікроблогів Weibo, який читали 38 млн фоловерів.