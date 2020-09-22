Бизнесмена, назвавшего Си Цзиньпина клоуном, бросили за решетку на 18 лет, фото — Asia News

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В Китае 18-летний срок заключения получил предприниматель и блогер, бывший глава государственной строительной компании Huayuan Real Estate Grouр Жень Чжицян. Его осудили по обвинению в коррупции.

Чжицяна признали виновным в хищении, получении взяток и других экономических преступлениях на сумму не менее 131 млн юаней (примерно 19 млн долл.), сообщает The New York Times.

В решении суда указано, что осужденный выплатит еще и 620 тыс. долл. штрафа. Чжицян не будет обжаловать приговор.

Чжицян исчез в марте 2020 года — сразу после того, как в интернете появилось эссе, в котором Компартию КНР критиковали за медленную и секретную реакцию на пандемию коронавируса, а лидера страны Си Цзиньпина назвали «клоуном». Авторство эссе приписали Жень Чжицяну.

В апреле китайские власти сообщили, что против предпринимателя завели дело о коррупции, а в июле его исключили из Компартии.

Чжицян часто публично критиковал власть. В 2016 году он возразил Си Цзиньпину на его высказывание о том, что «СМИ должны служить партии». В ответ власти закрыли его аккаунт на платформе микроблогов Weibo, который читали 38 млн фолловеров.