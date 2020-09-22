Россия закрыла море вдоль побережья аннексированного Крыма

https://racurs.ua/n144152-rossiya-zakryla-more-vdol-poberejya-anneksirovannogo-kryma.html

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Россия закрыла море вдоль побережья аннексированного Крыма на время украинско-американских учений «Совместные усилия-2020».

Об этом сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

По мнению аналитика, прибегнуть к такому шагу Кремль вынудили недавние полеты стратегических бомбардировщиков США в районе оккупированного полуострова, а также работы разведывательной авиации НАТО в зоне Южного военного округа. Кроме этого, на прошлой неделе несколько кораблей ВМФ США и Британии в рамках программы Североатлантического альянса зашли в Черное море.

Клименко уточнил, что таким образом Россия продолжила «войну учений». Напомним, сейчас Минобороны РФ проводит учения «Кавказ-2020». Одна из объявленных Москвой зон морских стрельб у Крыма пересекается с зоной, определенной для украинско-американских учений. Ранее, во время украинско-американских учений «Си Бриз», российские корабли провоцировали моряков ВМФ Украины и их союзников, а также вытеснили болгарский корвет из якобы своих «территориальных вод» близ оккупированного Крыма.