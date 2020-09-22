Дельфины выбросились на берег. Фото: BBC

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Ракурс

Дельфины в Австралии массово выбросились на берег. Почти 300 особей вида гринда выбросились на западном побережье штата Тасмания.

Это один из самых массовых выбросов дельфинов вблизи острова за последние десять лет. Об этом сообщает BBC.

Первой об экологической катастрофе сообщила Программа сохранения морской жизни Тасмании. Там сообщили, что нашли три группы дельфинов, которые выбросились на берег. Самая большая из них насчитывала 200 особей, еще две — примерно по 30.





Большая часть дельфинов выбросились в труднодоступных местах, что добавляет работы по спасению животных. По данным специалистов, уже погибли 90 дельфинов, однако жертв может оказаться еще больше.

Для спасения дельфинов правоохранители направили 40 спасателей. Животных сначала отталкивают с побережья в воду, а затем помогают отплыть подальше от берега.



Дельфинов должны повторно погрузить в воду до конца сегодняшнего дня. Тогда же ученые смогут окончательно подсчитать количество погибших и спасенных животных. Спасательная операция продлится минимум несколько дней.

Сообщается, что причиной выброса на берег может быть то, что животных привел на берег лидер стаи, который случайно повел дельфинов в неправильную сторону. Также социальные особенности дельфинов могут способствовать тому, что они продолжают прибывать к берегу. Увидев животное своего вида, дельфин автоматически плывет к родственнику.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе отдыхающие нашли мертвого дельфина на одноименном пляже «Дельфин». Загрязнение воды могло стать причиной смерти животного.