Дельфіни викинулися на берег. Фото: BBC

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Ракурс

Дельфіни в Австралії масово викинулися на берег. Майже 300 особин виду гринда викинулися на західному узбережжі штату Тасманія.

Це одне з наймасовіших викидань дельфінів біля острова за останні десять років. Про це повідомляє BBC.

Першою про екологічну катастрофу сповістила Програма збереження морського життя Тасманії. Там повідомили, що знайшли три групи дельфінів, що викинулися на берег. Найбільша з них налічувала 200 особин, ще дві — приблизно по 30.





Більша частина дельфінів викинулися у важкодоступних місцях, що додає роботи з порятунку тварин. За даними фахівців, через викидання загинули вже 90 дельфінів, проте жертв може виявитися ще більше.

Для порятунку дельфінів правоохоронці направили 40 рятувальників. Тварин спершу відштовхують з узбережжя у воду, а потім допомагають відплисти далі від берега.





Дельфінів мають повторно занурити у воду до кінця сьогоднішньої доби. Тоді ж науковці зможуть остаточно підрахувати кількість загиблих та врятованих тварин. Рятувальна операція триватиме щонайменше кілька днів.





Повідомляється, що причиною викиду на берег може бути те, що тварини пливуть на берег за лідером зграї, а той може повести зграю у неправильний бік. Також соціальні особливості дельфінів можуть сприяти тому, що вони продовжують прибувати до берега. Побачивши тварину свого виду, дельфін автоматично пливе до родича.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі відпочивальники знайшли мертвого дельфіна на однойменному пляжі «Дельфін». Забруднення води могло стати причиною смерті тварини.