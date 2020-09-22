Алла Мазур вийшла в ефір після шести курсів хіміотерапії, фото — Інстаграм А.Мазур

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Ракурс

Алла Мазур, українська телеведуча, довела, що онкологія — не вирок. Вона вперше вийшла в прямий ефір у новому образі. Після шести курсів хіміотерапії 55-річна Мазур провела випуск новин без перуки.

Згодом вона розповіла колегам з каналу «1+1», що появою в ефірі без перуки хотіла надихнути інших людей не боятися візуальних наслідків боротьби з онкологією.

Мазур намагалася працювати навіть під час боротьби з раком молочної залози. Вона перенесла шість курсів хіміотерапії.

Ультракороткі зачіски після боротьби з хворобою можуть бути стильними і модними, а подолавши хворобу, можна залишитися цікавою і сучасною жінкою, — розповіла ведуча.

Мазур хоче підтримати «відкриту розмову про онкологію», оскільки зіткнулася з тим, що багато людей приховують онкохвороби.

Важливо перевести цей діагноз з рангу трагедії — в проблему, яку можна вирішити. І якщо про проблеми говорити, то і легше з ними впоратися. Але шанс одужати — є, — розповіла Мазур.

Своїм прикладом вона хоче надихнути інших прийняти і любити себе. А довжина волосся не має значення. Коротка стрижка і нефарбоване природнє волосся — такою глядачі побачили телеведучу.

У вересні популярна телеведуча у фотосесії для глянцевого журналу показала нову зовнішність після лікування раку.

У листопаді 2018 року стало відомо, що в Алли Мазур виявили рак. Основна частина лікування позаду, а прогнози медиків добрі, повідомила вона навесні 2020 року. Мазур зазначала, що вчасно звернулася до медиків.