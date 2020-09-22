«ВКонтакте» в Україні повторно заблокує РНБО

Блокування ВКонтакте. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n144149-vkontakte-v-ukrayini-povtorno-zablokuie-rnbo.html

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Блокування «ВКонтакте», російської соціальної мережі, намагаються відновити українські спеціалісти з кібербезпеки. Наразі вони взаємодіють з міжнародними колегами для того, щоб якнайшвидше усунути джерело російської пропаганди перед місцевими виборами.

У відомстві вважають, що зняття блокування може становити загрозу національній безпеці. Про це повідомляє апарат Ради національної безпеки України (РНБО), передає «Укрінформ».

Повідомляється, що доступ до мобільного додатку «ВКонтакте» в Україні поновився не через зняття заборони, а через зміну проксі-серверів, що дозволило обійти блокування цього додатку в Україні.

У РНБО вважають, що «ВКонтакте» використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України, тому спеціалісти Національного координаційного центру кібербезпеки вже почали співпрацю з міжнародними колегами для повторного блокування роботи мобільного додатку «ВКонтакте» на території України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що соцмережі «ВКонтакте» вдалося обійти блокування в Україні — вона запрацювала у мобільному додатку. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко доручив перевірити інформацію щодо відновлення роботи мережі і підготувати контрзаходи для протидії доступу.