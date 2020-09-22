«ВКонтакте» в Украине повторно заблокирует СНБО

Блокировка ВКонтакте. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n144149-vkontakte-v-ukraine-povtorno-zablokiruet-snbo.html

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Блокировку «ВКонтакте», российской социальной сети, пытаются восстановить украинские специалисты по кибербезопасности. Сейчас они сотрудничают с международными коллегами для того, чтобы как можно быстрее устранить источник российской пропаганды перед местными выборами.

В ведомстве считают, что снятие блокировки может представлять угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает Аппарат Совета национальной безопасности Украины (СНБО), передает «Укринформ».

Сообщается, что доступ к мобильному приложению «ВКонтакте» в Украине возобновился не из-за снятия запрета, а из-за смены прокси-серверов, что позволило обойти блокировку этого приложения в Украине.

В СНБО считают, что «ВКонтакте» используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины, поэтому специалисты Национального координационного центра кибербезопасности уже начали сотрудничество с международными коллегами для повторной блокировки работы мобильного приложения «ВКонтакте» на территории Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что соцсети «ВКонтакте» удалось обойти блокировку в Украине — она ​​заработала в мобильном приложении. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил проверить информацию о возобновлении работы сети и подготовить контрмеры.