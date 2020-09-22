20 тыс. киевлян подкосил коронавирус. Фото: КГГА

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Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает набирать обороты. За последние сутки в столице подтвердили еще 270 случаев инфицирования. Заболели, в частности, восемь медиков и 33 ребенка. 52 человека госпитализированы в больницы.

По состоянию на 22 сентября в Киеве подтверждено 20 тыс. 28 случаев коронавируса. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За минувшие сутки заболели:

136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;

111 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

11 девочек от 2 до 16 лет;

22 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Деснянском районе — 43;

Дарницком — 39;

Днепровском районе — 38.

Кроме того, за последние сутки COVID-19 забрал жизни семерых пациентов. За весь период пандемии от коронавируса умерли 325 киевлян.

В то же время выздоровел за сутки 51 человек. В целом COVID-19 преодолели почти 6 тыс. киевлян.

Напомним, всего в Украине за минувшие сутки обнаружили 2 тыс. 884 случая заболевания коронавирусом. За весь период пандемии COVID-19 подкосил 181 тыс. украинцев.