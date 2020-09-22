20 тыс. киевлян подкосил коронавирус (КАРТА)https://racurs.ua/n144148-20-tys-kievlyan-podkosil-koronavirus-karta.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает набирать обороты. За последние сутки в столице подтвердили еще 270 случаев инфицирования. Заболели, в частности, восемь медиков и 33 ребенка. 52 человека госпитализированы в больницы.
По состоянию на 22 сентября в Киеве подтверждено 20 тыс. 28 случаев коронавируса. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
За минувшие сутки заболели:
- 136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;
- 111 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 11 девочек от 2 до 16 лет;
- 22 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в:
- Деснянском районе — 43;
- Дарницком — 39;
- Днепровском районе — 38.
Кроме того, за последние сутки COVID-19 забрал жизни семерых пациентов. За весь период пандемии от коронавируса умерли 325 киевлян.
В то же время выздоровел за сутки 51 человек. В целом COVID-19 преодолели почти 6 тыс. киевлян.
Напомним, всего в Украине за минувшие сутки обнаружили 2 тыс. 884 случая заболевания коронавирусом. За весь период пандемии COVID-19 подкосил 181 тыс. украинцев.