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20 тис. киян підкосив коронавірус. Фото: КМДА

20 тис. киян підкосив коронавірус (КАРТА)

22 вер 2020, 11:17
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Коронавірус у Києві продовжує набирати оберти. За останню добу у столиці підтвердили ще 270 випадків інфікування. Захворіли, зокрема, восьмеро медиків та 33 дитини. 52 осіб госпіталізували до лікарень.

Станом на 22 вересня у Києві підтверджено 20 тис. 28 випадків коронавірусу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За минулу добу захворіли:

  • 136 жінок віком від 19 до 85 років;
  • 111 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв;
  • 11 дівчаток від 2 до 16 років;
  • 22 хлопчика від 7 місяців до 16 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в:

  • Деснянському районі — 43;
  • Дарницькому — 39;
  • Дніпровському районі — 38.

20 тис. киян підкосив коронавірус. Карта: КМДА

Окрім того, за останню добу COVID-19 забрав життя сімох пацієнтів. За весь період пандемії від коронавірусу померли 325 киян.


Водночас одужала за добу 51 людина. Загалом COVID-19 подолали майже 6 тис. киян.

Нагадаємо, загалом в Україні за минулу добу виявили 2 тис. 884 випадки захворювання на коронавірус. За весь період пандемії COVID-19 підкосив 181 тис. українців.

Джерело: Ракурс


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