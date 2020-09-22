20 тис. киян підкосив коронавірус (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n144148-20-tys-kyyan-pidkosyv-koronavirus-karta.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує набирати оберти. За останню добу у столиці підтвердили ще 270 випадків інфікування. Захворіли, зокрема, восьмеро медиків та 33 дитини. 52 осіб госпіталізували до лікарень.
Станом на 22 вересня у Києві підтверджено 20 тис. 28 випадків коронавірусу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
За минулу добу захворіли:
- 136 жінок віком від 19 до 85 років;
- 111 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв;
- 11 дівчаток від 2 до 16 років;
- 22 хлопчика від 7 місяців до 16 років.
Найбільше випадків захворювання виявили в:
- Деснянському районі — 43;
- Дарницькому — 39;
- Дніпровському районі — 38.
Окрім того, за останню добу COVID-19 забрав життя сімох пацієнтів. За весь період пандемії від коронавірусу померли 325 киян.
Водночас одужала за добу 51 людина. Загалом COVID-19 подолали майже 6 тис. киян.
Нагадаємо, загалом в Україні за минулу добу виявили 2 тис. 884 випадки захворювання на коронавірус. За весь період пандемії COVID-19 підкосив 181 тис. українців.