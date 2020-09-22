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Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

Коронавірус в Україні вбив понад півсотні осіб за добу (ІНФОГРАФІКА)

22 вер 2020, 09:09
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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 21 вересня, вірус виявили у 2 тис. 884 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 181 тис. 237 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 1 тис. 717 людей, а загалом вже одужали 79 тис. 901 особа. Зараз хворіє 97 тис. 694 пацієнтів. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

За добу від хвороби померли 59 осіб. Загальна кількість жертв становить 3 тис. 649 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 245 тис. 710.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО


Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Харківській (372 особи), Тернопільській (293 особи), Львівській областях (275 хворих) та місті Києві (270 інфікованих). Найменше випадків COVID-19 21 вересня фіксувалося у Луганській та Кіровоградській областях — вісім та 12 випадків відповідно.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що громадяни України, що хворіють на коронавірус чи мають підозру, на місцевих виборах зможуть проголосувати вдома, якщо подадуть відповідну заявку до 23 жовтня включно. Заявки розглядатимуться до 20.00.

Джерело: Ракурс


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