Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Так, за последние сутки, 21 сентября, вирус был обнаружен у 2 тыс. 884 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 181 тыс. 237 человек. По состоянию на вчерашний день 1 тыс. 717 человек побороли коронавирус, а в общей сложности 79 тыс. 901 человек уже вылечились. В настоящее время болеют 97 тыс. 694 пациента. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

59 человек погибли от болезни. Общее количество умерших — 3 тыс. 649 украинцев. С начала эпидемии у 245 тыс. 710 человек заподозрили коронавирус.



Наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировано в Харьковской (372 человека), Тернопольской (293 человека), Львовской областях (275 больных) и городе Киеве (270 инфицированных). Наименьшее количество случаев COVID-19 было зарегистрировано 21 сентября в Луганской и Кировоградской областях — восемь и 12 случаев соответственно.

Напомним, ранее мы сообщали, что граждане Украины, которые болеют коронавирусом или имеют подозрение, на местных выборах смогут проголосовать дома, если подадут соответствующее заявление до 23 октября включительно. Заявки будут рассматриваться до 20.00.