Дом Шабунина. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n144138-dom-shabunina-sgorel-iz-za-podjoga-ekspertiza.html

Ракурс

Виталий Шабунин, глава и соучредитель Центра противодействия коррупции, получил результаты экспертизы пожара в своем доме.

Он заявил, что экспертиза подтверждает его версию об умышленном поджоге. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Согласно результатам экспертизы, оказалось, что злоумышленники использовали для поджога легковоспламеняющуюся жидкость — бензин, дизельное топливо или газ.



Центр возгорания находился на крыльце здания. Впоследствии огонь перебросился на деревянные элементы конструкции дома. Легковоспламеняющееся вещество и спичку могли забросить через забор дома.

Шабунин добавил, что к прозрачности экспертизы у него нет претензий и он полностью согласен с результатами экспертизы, которую провела полиция. Исполнителей и заказчиков преступления до сих пор не нашли.

Напомним, ранее мы сообщали, что пожар в доме главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина произошел в ночь с 22 на 23 июля. Во время поджога никто не пострадал — Виталия с семьей не было, а родители успели выбежать из здания.

Полиция начала уголовное производство, дело расследуют как умышленное уничтожение или повреждение имущества.