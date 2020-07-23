Виталий Шабунин. Фото: poglyad.tv

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Поджог дома общественного активиста Виталия Шабунина расследует полиция. Следователи Бориспольского отдела полиции по процессуальным руководством местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба МВД.

Сам председатель правления Центра противодействия коррупции собрал журналистов на дворе возле своего поврежденного огнем дома. Во время брифинга, который транслировался украинскими медиа в сети, Шабунин заявил, что его соседка услышала хлопок, а потом увидела огненную лужу. А уже через мгновение стена была охвачена огнем. Активист утверждает, что до прибытия спасателей все сгорело. Он добавил, что все могло бы закончиться хуже, поскольку на входе расположена котельная с газовым оборудованием.

К счастью, соседка работает ночью, и никто не пострадал. Мы отдыхали с женой и детьми. Имущество — это такое, хорошо, что все здоровы, но проблема в другом — в следующий раз во время нападения на общественных активистов кто-то снова пострадает, — отметил Шабунин.

Адвокат Шабунина Елена Щербань заявила, что активист не согласен с тем, что полиция квалифицировала поджог его дома как умышленное повреждение имущества. Произошедшее он считает покушением на жизнь.

Щербань отметила, что Шабунин и его представители будут требовать переквалификации дела. Также она отметила, что полиция не должна вести расследование, потому что оно находится в подчинении министра внутренних дел Арсена Авакова, которого Шабунин неоднократно критиковал.

Напомним, в ночь с 22 на 23 июля 2020 году произошел пожар в доме председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. В результате пожара никто не пострадал. Общественный деятель заявляет об умышленном поджоге.