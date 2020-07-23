Віталій Шабунін. Фото: poglyad.tv

https://racurs.ua/ua/n141525-pojeju-v-budynku-shabunina-rozsliduie-policiya-foto.html

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Підпал будинку громадського активіста Віталія Шабуніна розслідує поліція. Слідчі Бориспільського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до 10 років. Про це 23 липня повідомляє прес-служба МВС.

Сам голова правління Центру протидії корупції зібрав журналістів на подвір’ї біля свого пошкодженого вогнем будинку. Під час брифінгу, який транслювався українськими медіа в мережі, Шабунін заявив, що його сусідка почула хлопок, а потім побачила вогняну калюжу. А вже через мить стіна була охоплена вогнем. Активіст стверджує, що до прибуття рятувальників все згоріло. Він додав, що все могло б закінчитися гірше, оскільки на вході розташована котельня з газовим обладнанням.

На щастя, сусідка працює вночі і ніхто не постраждав. Ми відпочивали з дружиною і дітьми. Майно — це таке, добре, що всі здорові, але проблема в іншому — наступного разу під час нападу на громадських активістів хтось знову постраждає, — зазначив Шабунін.

Адвокат Шабуніна Олена Щербан заявила, що активіст не погоджується з тим, що поліція кваліфікувала підпал його будинку як умисне пошкодження майна. Подію він вважає замахом на життя.

Щербан наголосила, що Шабунін і його представники вимагатимуть перекваліфікації справи. Також вона зазначила, що поліція не повинна вести розслідування, бо вона перебуває в підпорядкуванні міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, якого Шабунін неодноразово критикував.

Нагадаємо, у ніч з 22 на 23 липня 2020 році сталася пожежа в будинку голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Громадський діяч заявляє про навмисний підпал.