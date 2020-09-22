Сухачев. Фото: пресс-служба бюро

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Государственное бюро расследований (ГБР) назначило нового исполняющего обязанности директора. Им оказался Алексей Сухачев.

До этого он работал заместителем директора ГБР. Об этом свидетельствует информация на сайте силового ведомства.

Сообщается, что чиновник с 2017 по 2019 год работал заместителем начальника Департамента Генпрокуратуры. Вскоре после этого он перешел в Службу внешней разведки.

Новый глава ведомства родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение».

Впоследствии получил степень доктора юридических наук и защитил диссертацию по специальности «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность».

Как известно из декларации чиновника, в его собственности отсутствует недвижимость, однако он имеет право безвозмездного пользования квартирой Баевой Галины. Также у нового главы ГБР есть авто — Toyota Camry стоимостью 226 тыс. грн. Его жена владеет элитным Lexus, стоимость которого составляет 420 тыс. грн.

На банковских счетах семьи — 39 тыс. долл. и почти 300 тыс. грн. На посту главы Сухачев заменил Александра Соколова, который вернулся на должность заместителя директора.

Напомним, ранее мы сообщали, что бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубу Верховный суд отказался возобновлять в должности главы правоохранительного органа.

Коллегия судей Кассационного административного суда отказала в удовлетворении иска Трубы, который просил признать незаконным указ президента о его увольнении.