Сухачов. Фото:прес-служба ДБР

https://racurs.ua/ua/n144137-u-dbr-pryznachyly-novogo-ochilnyka-hto-vin.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) призначило нового виконуючого обов’язки директора. Ним виявився Олексій Сухачов.

До цього він був призначений заступником директора ДБР. Про це свідчить інформація на сайті правоохоронного відомства.

Повідомляється, що чиновник з 2017 по 2019 рік працював заступником начальника Департаменту Генпрокуратури. Згодом після цього він перейшов до Служби зовнішньої розвідки.

Новий керівник народився в 1978 році у Харкові. У 2000 році закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».

Потім він дістав науковий ступінь доктора юридичних наук та захистив дисертацію за спеціальністю «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Як відомо з декларації чиновника, у його власності відсутня нерухомість, проте він має право безоплатного користування квартирою Баєвої Галини. Також у нового очільника ДБР є авто — Toyota Camry вартістю 226 тис. грн. Його дружина володіє елітним Lexus, вартість якого складає 420 тис. грн.

На банківських рахунках сім’ї — 39 тис. дол. і майже 300 тис. грн. На посаді очільника Сухачов замінив Олександра Соколова, який повернувся на посаду заступника директора.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишнього директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Трубу Верховний суд відмовився поновлювати на посаді очільника правоохоронного органу.

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду відмовила у задоволенні позову Труби, котрий просив визнати незаконним указ президента про його звільнення.