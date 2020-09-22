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Ракурс
Будинок Шабуніна. Фото: Facebook

Будинок Шабуніна згорів через підпал — експертиза

22 вер 2020, 08:46
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Віталій Шабунін, глава правління і співзасновник Центру протидії корупції, отримав результати експертизи щодо пожежі у його будинку.

Він заявив, що експертиза підтверджує версію про навмисний підпал. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з результатами експертизи, зловмисники використовували для підпалу легкозаймисту рідину — бензин, дизельне паливо або газ.

Результат експертизи. Скріншот: Facebook

Осередок загоряння знаходився на ґанку будівлі. Згодом вогонь розкинувся на дерев’яні елементи конструкції будинку. Легкозаймисту речовину та сірник могли закинути через паркан будинку.

Шабунін додав, що до прозорості експертизи у нього немає претензій та він повністю згоден з результатами експертизи, яку провела поліція. Виконавців та замовників злочину досі не знайдено.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пожежа у будинку голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна сталася у ніч з 22 на 23 липня. Під час підпалу ніхто не постраждав — Віталія з сім'єю не було, а батьки встигли вибігти з будівлі.

Поліція почала кримінальне провадження, справу розслідують як умисне знищення або пошкодження майна.

Джерело: Ракурс


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