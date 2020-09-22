Будинок Шабуніна. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n144138-budynok-shabunina-zgoriv-cherez-pidpal-ekspertyza.html

Ракурс

Віталій Шабунін, глава правління і співзасновник Центру протидії корупції, отримав результати експертизи щодо пожежі у його будинку.

Він заявив, що експертиза підтверджує версію про навмисний підпал. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з результатами експертизи, зловмисники використовували для підпалу легкозаймисту рідину — бензин, дизельне паливо або газ.

Осередок загоряння знаходився на ґанку будівлі. Згодом вогонь розкинувся на дерев’яні елементи конструкції будинку. Легкозаймисту речовину та сірник могли закинути через паркан будинку.

Шабунін додав, що до прозорості експертизи у нього немає претензій та він повністю згоден з результатами експертизи, яку провела поліція. Виконавців та замовників злочину досі не знайдено.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пожежа у будинку голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна сталася у ніч з 22 на 23 липня. Під час підпалу ніхто не постраждав — Віталія з сім'єю не було, а батьки встигли вибігти з будівлі.

Поліція почала кримінальне провадження, справу розслідують як умисне знищення або пошкодження майна.