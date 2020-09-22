Різке похолодання та заморозки прогнозують в Україні

https://racurs.ua/ua/n144147-rizke-poholodannya-ta-zamorozky-prognozuut-v-ukrayini.html

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Про різке похолодання та заморозки в Україні попереджає громадян Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Увага! Попередження про різке зниження температури повітря: 22 вересня в Україні утримається прохолодна погода. Вночі у східних областях заморозки на поверхні ґрунту 0−5°, — зазначили у ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр.

Також рятувальники повідомили, що поступове підвищення температури очікується 23−25 вересня.

Нагадаємо, синоптики раніше розповідали, що абсолютний максимум температури повітря для вересня становить 30−39°, а абсолютний мінімум — 1−8°. Традиційно заморозки у повітрі фіксуються у другій та третій декадах вересня. Середня місячна кількість опадів складає 27−62 мм.