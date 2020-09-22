Резкое похолодание и заморозки прогнозируют в Украине

https://racurs.ua/n144147-rezkoe-poholodanie-i-zamorozki-prognoziruut-v-ukraine.html

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О резком похолодании и заморозках в Украине предупреждает граждан Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Внимание! Предупреждение о резком снижении температуры воздуха: 22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. Ночью в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0−5°, — отметили в ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Также спасатели сообщили, что постепенное повышение температуры ожидается 23−25 сентября.

Напомним, синоптики ранее рассказывали, что абсолютный максимум температуры воздуха в сентябре составляет 30−39°, а абсолютный минимум — 1−8°. Традиционно заморозки в воздухе фиксируются во второй и третьей декадах сентября. Среднее месячное количество осадков составляет 27−62 мм.