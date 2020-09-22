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Резкое похолодание и заморозки прогнозируют в Украине

Резкое похолодание и заморозки прогнозируют в Украине (КАРТА)

22 сен 2020, 11:05
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О резком похолодании и заморозках в Украине предупреждает граждан Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Внимание! Предупреждение о резком снижении температуры воздуха: 22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. Ночью в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0−5°, — отметили в ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Также спасатели сообщили, что постепенное повышение температуры ожидается 23−25 сентября.

Напомним, синоптики ранее рассказывали, что абсолютный максимум температуры воздуха в сентябре составляет 30−39°, а абсолютный минимум — 1−8°. Традиционно заморозки в воздухе фиксируются во второй и третьей декадах сентября. Среднее месячное количество осадков составляет 27−62 мм.


Прогноз погоди на 22 вересня / Фото: Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 23 вересня / Фото: Український гідрометцентр.

Источник: Ракурс


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