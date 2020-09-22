Абрамович тайно покупал футболистов из команд-соперников «Челси» через офшоры

https://racurs.ua/n144145-abramovich-tayno-pokupal-futbolistov-iz-komand-sopernikov-chelsi-cherez-ofshory-bbc.html

Ракурс

В европейском футболе вспыхнул новый скандал. Оказалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович тайно покупал футболистов через офшорные компании.

Материалы бюро Минфина США по борьбе с отмыванием денег (FinCEN) свидетельствуют, что в 2016 году одна из компаний Абрамовича на Кипре осуществила серию платежей на общую сумму 156 млн долл. другим четырем компаниям, которые позже также осуществили серию переводов на те же 156 млн в компанию Leiston Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

BBC отмечает, что Leiston Holdings также принадлежит Роману Абрамовичу. Эта компания появлялась в СМИ в связи с запрещенной практикой TPO (third-party ownership, или «владение третьей стороной») — когда правами футболиста владеет не только клуб, за который он выступает, но и сторонние инвесторы. В этом случае инвесторы могут повлиять на продажу игрока вопреки желанию самого футболиста или его клуба.

Leiston Holdings частично владела правами на Андре Каррильо, который в составе лиссабонского «Спортинга» играл против «Челси» в матче Лиги Чемпионов 2014 года. Это означает, что в тот день Роману Абрамовичу частично или полностью принадлежало 12 футболистов на поле.

Также Leiston Holdings в то время частично принадлежали еще два игрока «Спортинга», а сам португальский клуб был должен компании Абрамовича 2,6 млн евро.

Владение правами на игроков третьими лицами запретили в английской Премьер-лиге в 2008 году. ФИФА ввела аналогичный запрет в 2015 году — через год после матча между «Спортингом» и «Челси». Теперь это запрещено правилами футбольных ассоциаций во всех странах мира.