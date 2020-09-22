«Разорваться» на двух должностях собрался Степанов

Максим Степанов. Фото: Украинская правда

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Максим Степанов, министр здравоохранения Украины, заявил, что его участие в местных выборах в Одесской области никак не повлияет на его работу в Министерстве здравоохранения.

Он отметил, что законом не запрещено «совместительство» должностей для депутата областного совета. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова».

Степанов добавил, что несмотря на свое постоянное пребывание в Министерстве, он собирается успевать в облсовет. Он подчеркнул, что будет смотреть «по ситуации» и решать, что делать, уже после местных выборов. Также он добавил, что пока работает министром здравоохранения, и покидать свой пост не собирается.

Напомним, ранее мы сообщали, что Максим Степанов возглавил список партии Зеленского «Слуга народа» в Одесский областной совет.

Ранее Степанов был главой облгосадминистрации Одесской области. Решение о включении действующего министра в региональный список «Слуги народа» 15 сентября приняла партийная конференция.