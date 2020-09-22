Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Максим Степанов. Фото: Українська правда

«Розірватися» на двох посадах зібрався Степанов

22 вер 2020, 10:46
999

Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України, заявив, що його участь у місцевих виборах на Одещині ніяк не вплине на його роботу у Міністерстві охорони здоров’я.

Він наголосив, що законом не заборонено «сумісництво» посад для депутата обласної ради. Про це він розповів у ефірі програми «Свобода слова».

Степанов розповів, що попри своє постійне перебування у Міністерстві, він збирається встигати до облради. Він додав, що буде дивитися «по ситуації» та вирішувати після місцевих виборів. Також він додав, що доки працює міністром охорони здоров’я, і покидати свою посаду не збирається.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Максим Степанов очолив список партії Зеленського «Слуга народу» в Одеську обласну раду.

Раніше Степанов був главою облдержадміністрації Одеської області. Рішення про включення чинного міністра в регіональний список «Слуги народу» 15 вересня ухвалила партійна конференція.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів