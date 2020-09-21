Стало відомо, які партії підтримують українці. Фото: Василь Федоренко

https://racurs.ua/ua/n144102-novyy-reytyng-partiy-za-kogo-progolosuvaly-b-ukrayinci-na-vyborah-tablycya.html

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Якби вибори до Верховної Ради відбувалися у середині вересня 2020 року, до парламенту потрапили б п’ять політичних сил.

Водночас рейтинг партії «Слуга народу» продовжує знижуватися. У квітні провладну політсилу підтримували 32,6% виборців, у травні — 28%, а у вересні вже 21,5% респондентів. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Рейтинг партій у середині вересня серед українців, які визначилися з вибором:

21,5% проголосували б за партію «Слуга народу»;

17,8% — за партію «Опозиційна платформа — За життя»;

16,3% — за партію «Європейська солідарність»;

8,7% — за партію «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»;

6,3% готові підтримати Радикальну партію Олега Ляшка;

4,1% голосуватимуть за «Партію Шарія»;

4% — за партію «Сила і честь»;

3,3% — за партію «Свобода»;

3,1% — за партію «Громадянська позиція»;

2,8% — за партію «Українська стратегія Гройсмана»;

2,6% — за партію «УДАР»;

1,9% — за партію «За майбутнє";

1,8% — за партію «Самопоміч»;

1,8% — за партію «Опозиційний блок»;

1,3% — за партію «Голос»;

1% — за партію «ПроПозиція»;

0,8% — за партію «Національний корпус»;

за інші партії готові голосувати загалом 0,9% виборців.

Результати соцопитування свідчать, що шанси потрапити зараз до парламенту мають сім політсил. Якби вибори відбулися у вересні 2020 року, то до ВРУ увійшли б партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» та Радикальна партія Олега Ляшка. Мають шанси потрапити до Ради також «Партія Шарія» та партія «Сила і честь».

Нагадаємо, результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг» показали, що партію «Слуга народу» на місцевих виборах до обласних рад готові підтримати лише 16% громадян, які визначилися та готові голосувати.