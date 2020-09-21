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Ракурс
Стало известно, какие партии поддерживают украинцы. Фото: Василий Федоренко

Новый рейтинг партий — за кого проголосовали бы украинцы на выборах (ТАБЛИЦА)

21 сен 2020, 13:12
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Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине сентября 2020 года, в парламент попали бы пять политических сил.

При этом рейтинг партии «Слуга народа» продолжает снижаться. В апреле провластную политсилу поддерживали 32,6% избирателей, в мае — 28%, а в сентябре уже 21,5% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Рейтинг партий в середине сентября среди украинцев, которые определились с выбором:

  • 21,5% проголосовали бы за партию «Слуга народа»;
  • 17,8% — за партию «оппозиционная платформа — За жизнь»;
  • 16,3% — за партию «Европейская солидарность»;
  • 8,7% — за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина»;
  • 6,3% готовы поддержать Радикальную партию Олега Ляшко;
  • 4,1% будут голосовать за «Партию Шария»;
  • 4% —за партию «Сила и честь»;
  • 3,3% —за партию «Свобода»;
  • 3,1% — за партию «Гражданская позиция»;
  • 2,8% — за партию «Украинская стратегия Гройсмана»;
  • 2,6% — за партию «УДАР»;
  • 1,9% — за партию «За будущее»;
  • 1,8% — за партию «Самопомощь»;
  • 1,8% — за партию «Оппозиционный блок»;
  • 1,3% — за партию «Голос»;
  • 1% — за партию «ПроПозиция»;
  • 0,8% —за партию «Национальный корпус»;
  • за другие партии готовы голосовать в целом 0,9% избирателей.

Результаты соцопроса свидетельствуют, что шансы попасть сейчас в парламент имеют семь политсил. Если бы выборы состоялись в сентябре 2020 года, то в ВРУ вошли бы партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Всеукраинское объединение «Батькивщина» и Радикальная партия Олега Ляшко. Имеют шансы попасть в Раду также «Партия Шария» и партия «Сила и честь».


Какие политсилы лидируют в рейтинге партий среди украинцев. Таблица: КМИС

Напомним, результаты исследования социологической группы «Рейтинг» показали, что партию «Слуга народа» на местных выборах в областные советы готовы поддержать лишь 16% граждан, которые определились и готовы голосовать.

Источник: Ракурс


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