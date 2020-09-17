Лидеров в рейтинге партий в облсоветы назвали социологи. Фото: BBC

https://racurs.ua/n143960-mestnye-vybory-2020-stalo-izvestno-kakie-politsily-lidiruut-v-reytinge-partiy-infografika.html

Ракурс

Партию «Слуга народа» на местных выборах в областные советы готовы поддержать лишь 16% граждан, которые определились и готовы голосовать.

Социологи представили агрегированный рейтинг партий на местных выборах, опрос проводился с 12 по 15 сентября. Рейтинг является суммой всех результатов политических сил на выборах в областной совет каждой области. Результаты исследования опубликованы на сайте социологической группы «Рейтинг».

Политическую силу «Оппозиционная платформа — За жизнь» на выборах в облсоветы готовы поддержать 11,9% украинцев, а за партию «Европейская солидарность» будут голосовать 11,3% респондентов. Еще 8,2% опрошенных обещают отдать голоса «Батькивщине».

Кроме того, 5,8% опрошенных готовы проголосовать за партию «За будущее». За Радикальную партию могут проголосовать 4,7%, а УДАР Виталия Кличко готовы поддержать 3,7%. За ВО «Свобода» готовы проголосовать 3,3%, партию Шария — 2,8%, партию «Голос» — 2,2%, партии «Предложение» и «Победа Пальчевского» — по 2,1%, партию «Наш край» — 2,0%, партию «Сила и честь» — 1,5%, партию «Самопомощь» — 1,2%.

Напомним, результаты социологического опроса показали, что деятельностью президента Украины Владимира Зеленского не удовлетворены 57% респондентов, а еще 76% украинцев недовольны работой Кабмина.