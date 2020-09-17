Лідерів у рейтингу партій до облрад назвали соціологи. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n143960-miscevi-vybory-2020-stalo-vidomo-yaki-politsyly-lidyruut-u-reytyngu-partiy-infografika.html

Ракурс

Партію «Слуга народу» на місцевих виборах до обласних рад готові підтримати лише 16% громадян, які визначилися та готові голосувати.

Соціологи представили агрегований рейтинг партій на місцевих виборах, опитування проводилося з 12 по 15 вересня. Рейтинг є сумою усіх результатів політичних сил на виборах в обласну раду кожної області. Результати дослідження опубліковане на сайті соціологічної групи «Рейтинг».

Політичну силу «Опозиційна платформа — За життя» на виборах до облрад готові підтримати 11,9% українців, а за партію «Європейська Солідарність» голосуватимуть 11,3% респондентів. Ще 8,2% опитаних обіцяють віддати голоси «Батьківщині».

Крім того, 5,8% опитаних готові проголосувати за партію «За майбутнє". За Радикальну партію можуть проголосувати 4,7%, а УДАР Віталія Кличка готові підтримати 3,7%. За ВО «Свобода» готові проголосувати 3,3%, партію Шарія — 2,8%, партію «Голос» — 2,2%, партії «Пропозиція» та «Перемога Пальчевського» — по 2,1%, партію «Наш край» — 2,0%, партію «Сила і честь» — 1,5%, партію «Самопоміч» — 1,2%.

Нагадаємо, результати соціологічного опитування показали, що діяльністю президента України Володимира Зеленського не вдоволені 57% респондентів, а ще 76% українців невдоволені роботою Кабміну.