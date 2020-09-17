Названо найбільш реформаторський уряд України — дослідження

https://racurs.ua/ua/n143961-nazvano-naybilsh-reformatorskyy-uryad-ukrayiny-doslidjennya.html

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Найбільш реформаторський постмайданний уряд України визначило дослідження VoxUkraine. Експерти проаналізували чотири Кабінети міністрів, які змінилися в країні, починаючи з грудня 2014 року — йдеться про уряди Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля.

Найефективніше втілювати комплекс заходів з оновлення країни вдалося уряду Яценюка, за інших прем'єрів темп реформ сповільнився, інформує VoxUkraine.

У 2015 році Кабмін під керівництвом Яценюка ініціював рекордний обсяг реформ. За час каденції Гройсмана реформи суттєво сповільнилися. Прихід до влади нового президента та його монобільшості, які сформували пропрезиденський Кабмін, не переламав цю тенденцію, — зазначають аналітики.

У 2015 році, коли запит на зміни був відчутним і нагальним, значення Індексу реформ досягало рекордних величин. Другий Кабмін Яценюка зосередився на антикорупційних реформах, гармонізації процесу державних закупівель з європейським законодавством — створенні системи Prozorro. Третьою найбільшою реформою уряду Яценюка став закон про ринок природного газу, котрий відкрив можливості приєднання України до газового ринку Євросоюзу.

Кабмін Гройсмана продовжив реформування енергетичного ринку шляхом зрівняння цін на газ для населення і теплокомуненерго з ринковими. Ще однією реформою цього Кабміну стало створення ринку електроенергії, йдеться в матеріалі VoxUkraine.

Оновлення влади та «турборежим» у 2019 році дещо підвищили темп реформ. Однак, до рівня початку 2015 року йому ще далеко, — наголосили автори дослідження.

Кабмін Гончарука зосередився на впровадженні медреформи, впровадив програму медичних гарантій. Уряд Шмигаля продовжив медреформу — ухвалив порядок створення госпітальних округів та опорних лікарень. Друга реформа уряду Шмигаля стосувалася управління проблемними активами державних банків.

VoxUkraine зауважує, що уряд Яценюка провів багато реформ через закони, які згодом проголосувала Верховна Рада.

Інші уряди значно менше використовували цей інструмент навіть попри те, що у 2019−2020 роках три головні органи влади — президент, парламент і уряд — фактично були представниками однієї політичної сили, — наголошують у VoxUkraine.