Назван самый реформаторский Кабмин Украины — исследование

https://racurs.ua/n143961-nazvan-samyy-reformatorskiy-kabmin-ukrainy-issledovanie.html

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Наиболее реформаторский постмайданный Кабмин Украины определило исследование VoxUkraine. Эксперты проанализировали четыре Кабинета министров, которые работали в стране, начиная с декабря 2014 года — речь идет о правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Эффективно воплощать комплекс мероприятий по обновлению страны удалось правительству Яценюка, у других премьеров темп реформ замедлился, информирует VoxUkraine.

В 2015 году Кабмин под руководством Яценюка инициировал рекордный объем реформ. За время каденции Гройсмана реформы существенно замедлились. Приход к власти нового президента и его монобольшинства, которые сформировали пропрезиденский Кабмин, не переломало эту тенденцию, — отмечают аналитики.

В 2015 году, когда запрос на перемены был ощутимым и актуальным, значение Индекса реформ достигало рекордных величин. Второй Кабмин Яценюка сосредоточился на антикоррупционных реформах, гармонизации процесса государственных закупок с европейским законодательством — создании системы Prozorro. Третьей крупнейшей реформой правительства Яценюка стал закон о рынке природного газа, который открыл возможности присоединения Украины к газовому рынку Евросоюза.

Кабмин Гройсмана продолжил реформирование энергетического рынка путем уравнивания цен на газ для населения и теплокоммунэнерго с рыночными. Еще одной реформой этого Кабмина стало создание рынка электроэнергии, говорится в материале VoxUkraine.

Обновления власти и «турборежим» в 2019 году несколько взвинтили темп реформ. Однако, до уровня начала 2015 года ему еще далеко, — отметили авторы исследования.

Кабмин Гончарука сосредоточился на внедрении медреформы, программы медицинских гарантий. Правительство Шмыгаля продолжило медреформу — утвердило порядок создания госпитальных округов и опорных больниц. Вторая реформа Кабмина Шмыгаля касалась управления проблемными активами государственных банков.

VoxUkraine отмечает, что правительство Яценюка провело много реформ с помощью законов, которые проголосовала Верховная Рада.