Александр Юрченко, фото: социальные сети

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Ракурс

Коррупция в Верховной Раде привела к проведению в отношении нардепа Александра Юрченко расследования, связанного с подозрением в вымогательстве взятки.

Во время этого расследования было установлено, что 25 ноября 2009 года в журнале регистрации преступлений Голосеевского райуправления МВД было зафиксировано задержание Юрченко Александра Николаевича, 1988 года рождения. Об этом в своем Фейсбуке сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, указанного гражданина задержали за кражу четырех бутылок пива «Старопрамен» в столичном магазине «Каштан».

Бутосов отмечает, что 4 декабря 2009 года по этому делу был выписана отказ в возбуждении уголовного дела, отказной материал № 8908.

На данный момент сам отказной материал по каким-то причинам уничтожен. Однако наличие следов регистрации преступления делает необходимым служебную проверку, — отметил Бутосов.

В то же время родители Юрченко заявили журналисту Telegram-канала PavlovskyNEWS, что такого не было в биографии их сына, однако признали, что человек из милицейского фото действительно на него похож.

Отмечается, что детективы НАБУ и САП в настоящее время пытаются вручить Юрченко подозрение по делу о взяточничестве. Правоохранители считали, что Юрченко находится в доме своих родителей. Однако после того, как с прокурорами связался адвокат Юрченко, они покинули дом родителей нардепа.

Напомним, несколько дней назад НАБУ опубликовало видео, на котором показана передача взятки Юрченко и его сообщникам.