Зеленский попросил больше посадок, Венедиктова ответила подозрением Юрченко, фото — Обозреватель

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Ракурс

Коррупцию на топ-уровне попросил активнее расследовать президент Украины Владимир Зеленский.

В Telegram-канале глава государства попросил Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Офис генерального прокурора работать продуктивнее и конкретнее.

Он попросил «больше посадок», и «не раз в месяц» демонстрировать громкое дело, а системно показывать результат.

Это не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом — тишина. Это же о приговорах — о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А потому — более правоохранительной конкретики. Больше показательных «посадок». Прямо сейчас, потому что время на справедливость очень быстро проходит, — написал Зеленский.

Между тем о сообщении о подозрении депутату из «Слуги народа» Александру Юрченко подтвердила генпрокурор Ирина Венедиктова. Утром о подписании сообщали СМИ, впоследствии генпрокурор в Фейсбук заявила, что вместе с антикоррупционных прокурорами провела несколько часов, изучая материалы.

В результате Венедиктова подписала подозрение и ходатайство о содержании Юрченко под стражей.

Экс-нардеп Сергей Лещенко рассказал, что НАБУ и САП еще не смогли вручить подозрение Юрченко. Он не пришел в четверг в Раду, закрылся в частном доме и не выходит наружу. Нардеп якобы пользуется тем, что без ордера суда на проникновение в помещение детективы не могут зайти внутрь.