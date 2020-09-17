https://racurs.ua/n143928-podozrenie-sluge-urchenko-podpisano-smi.html

Ракурс

Коррупцию в Верховной Раде решили все же расследовать в Генеральной прокуратуре. Несколько СМИ и журналист Сергей Лещенко сообщили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату из «Слуги народа» Александру Юрченко.

Лещенко в Telegram утром 17 сентября рассказал, что его инсайдеры сообщили о подписании подозрения «Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ».

Источники «Украинской правды» в НАБУ также подтвердили эту информацию.

Еще два дня назад, 15 сентября, Венедиктова, выступая перед нардепами в Раде, заявляла, что не получила от детективов НАБУ достаточных доказательств против Юрченко по делу о взяточничестве.

Генпрокурор считала, что в предоставленных ей материалах речь шла только об обсуждении намерения изменить законодательство за деньги и обещании нардепа передать их юристам.

Помощника Юрченко разоблачило на взятке НАБУ. Он якобы был посредником в деле об изменении законов о бытовых отходов за деньги. Помощник взял первые 13 тыс. из 200 тыс. долл., которые предусматривались Юрченко.

Юрченко на время расследования вышел из фракции СН.