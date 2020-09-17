Підозра «слузі» Юрченку підписана, фото — Цензор

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Ракурс

Корупцію у Верховній Раді вирішили все ж розслідувати у Генеральній прокуратурі. Декілька ЗМІ і журналіст Сергій Лещенко повідомили, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру депутату зі «Слуги народу» Олександру Юрченку.

Лещенко у Telegram вранці 17 вересня розповів, що його інсайдери повідомили про підписання підозри «Юрченку у скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ».

Джерела «Української правди» в НАБУ також підтвердили цю інформацію.

Ще два дні тому, 15 вересня, Венедіктова у виступі перед нардепами в Раді заявляла, що не отримала від детективів НАБУ достатніх доказів проти Юрченка у справі про хабарництво.

Генпрокурор вважала, що наданих їй матеріалах йшлося тільки про обговорення наміру змінити законодавство за гроші і обіцянки нардепа передати їх юристам.

Помічника Юрченка викрило на хабарі НАБУ. Він начебто був посередником у справі про зміну законів щодо побутових відходів за гроші. Помічник взяв перші 13 тис. з 200 тис. дол., які передбачались Юрченку.

Юрченко на час розслідування вийшов із фракції СН.