Пандемия коронавируса продолжается

https://racurs.ua/n143931-situaciya-s-covid-19-yavlyaetsya-nekontroliruemoy-vakcina-ne-stane-panaceey-gensek-oon.html

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Эпидемия коронавируса, несмотря на все усилия мирового сообщества, продолжается.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил тем, что ситуация с коронавируса является неконтролируемой, продолжает занимать первое место в длинном списке глобальных проблем и предупредил, что «тяжелые этапы» еще впереди. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Вспышка остается вне контроля. Уже скоро число жертв вируса превысит один миллион человек, — подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН отметил, что многие возлагают надежды на появление вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, однако, по его мнению, вакцина не станет панацеей от эпидемии.

Одна только вакцина не может урегулировать этот кризис и, тем более, не в ближайшее время, — подчеркнул он.

По мнению Гуттереша, нужно масштабно расширить применение новых и уже имеющихся инструментов, которые помогут отреагировать на новые случаи коронавируса и обеспечить лечение, чтобы остановить распространение этой болезни. По его словам, это особенно важно в ближайшие 12 месяцев.

До самой вакцины, по мнению Гуттереша, следует относиться как к «глобальному общественному благу», которое должно быть доступно для всех, но для этого нужен «хороший скачок в финансировании».

Также Гуттер обратил внимание на «тревожные сообщения» о том, что в разных странах мира есть много людей, который планируют отказаться от вакцинации против коронавируса, когда вакцина появится.

Распространение дезинформации о вакцинах порождает нерешительность относительно вакцинации и безумные теории заговора, — подчеркнул он. — Перед лицом этой смертельной болезни мы должны сделать все возможное, чтобы остановить смертоносную дезинформацию.

Напомним, за прошедшие сутки, 16 сентября, эпидемия коронавируса установила новый печальный рекорд в Украине.