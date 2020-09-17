Геннадий Кернес. Фото: Лига

https://racurs.ua/n143930-bolnogo-koronavirusom-kernesa-gotovyat-k-operacii-v-germanii-smi.html

Ракурс

Геннадий Кернес, мэр Харькова, прибыл на самолете в Берлин для прохождения лечения. У городского головы обнаружили коронавирус, вследствие чего обострились хронические болезни.

Харьковского мэра доставили в Германию медицинским спецбортом, которым перевозили Навального после отравления. Общая продолжительность рейса составила 2 часа 15 минут. Об этом сообщает Fightradar.

Отмечается, что Кернес уже находится в больнице и готовится к сложной операции. Что именно будут оперировать мэру Харькова пока неизвестно. Во время поездки в Германию Кернес пересаживался в самолёт из скорой помощи с кислородной подушкой.

Подчеркнем, что мэр Харькова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. Последний раз он участвовал в публичных мероприятиях 23 августа на День города.

Напомним, ранее мы сообщали, что Геннадий Кернес подтвердил, что у него обнаружен коронавирус, который вызвал двустороннее воспаление легких. Харьковский городской голова находится в сознании и опроверг информацию СМИ об отеке мозга и подключению к ИВЛ.