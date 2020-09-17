Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Геннадий Кернес. Фото: Лига

Больного коронавирусом Кернеса готовят к операции в Германии — СМИ

17 сен 2020, 10:21
999

Геннадий Кернес, мэр Харькова, прибыл на самолете в Берлин для прохождения лечения. У городского головы обнаружили коронавирус, вследствие чего обострились хронические болезни.

Харьковского мэра доставили в Германию медицинским спецбортом, которым перевозили Навального после отравления. Общая продолжительность рейса составила 2 часа 15 минут. Об этом сообщает Fightradar.

Отмечается, что Кернес уже находится в больнице и готовится к сложной операции. Что именно будут оперировать мэру Харькова пока неизвестно. Во время поездки в Германию Кернес пересаживался в самолёт из скорой помощи с кислородной подушкой.


Подчеркнем, что мэр Харькова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. Последний раз он участвовал в публичных мероприятиях 23 августа на День города.

Напомним, ранее мы сообщали, что Геннадий Кернес подтвердил, что у него обнаружен коронавирус, который вызвал двустороннее воспаление легких. Харьковский городской голова находится в сознании и опроверг информацию СМИ об отеке мозга и подключению к ИВЛ.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров