Геннадій Кернес. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n143930-koronavirusnogo-kernesa-gotuut-do-operaciyi-u-nimechchyni-zmi.html

Ракурс

Геннадій Кернес, мер Харкова, прибув на літаку до Берліна для проходження лікування. У міського голови виявили коронавірус, внаслідок чого загострилися хронічні хвороби.

Харківського міського голову доставили у Німеччину медичним спецбортом, яким доставляли Навального після отруєння. Загальна тривалість рейсу склала 2 години 15 хвилин. Про це стало повідомляє Fightradar.

Зазначається, що Кернес вже перебуває у лікарні і готується до складної операції. Яку саме операцію робитимуть меру Харкова поки що невідомо. Під час поїздки до Німеччини Кернес пересідав у літак зі швидкої допомоги з кисневою подушкою.

Наголосимо, що мер Харкова Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Останній раз він брав участь в публічних заходах 23 серпня на День міста.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Геннадій Кернес підтвердив, що у нього виявляли коронавірус, який спричинив двостороннє запалення легенів. Харківський міський голова перебуває у свідомості та спростував інформацію ЗМІ про набряк мозку і підключення до ШВЛ.