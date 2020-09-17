Погода в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143929-grozy-shkvaly-ta-rizke-poholodannya-synoptyky-ogolosyly-shtormove-poperedjennya-karta.html

Ракурс

Штормове попередження у західних та північних областях оголошено на сьогодні, 17 вересня. Очікуються шквали швидкістю до 15−20 м/c.

Місцями прогнозують грози. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Різке похолодання в Україну принесе арктичний фронт. Внаслідок цього, вже 18−19 вересня температура знизиться до 2−8° тепла вночі, а на поверхні ґрунту з’являться заморозки.





Вдень температура впаде до 10−18° тепла у західних регіонах, а у південній частині країни вночі температура складе 9−14°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 15−20° тепла.

Повідомляється, що 16−19 вересня по всій Україні, крім Волині, Закарпаття та Прикарпаття, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заморозки у вересні прогнозує Гідрометцентр у деяких областях України.