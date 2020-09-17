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Ракурс
Погода в Україні. Фото: Pixabay

Грози, шквали та різке похолодання — синоптики оголосили штормове попередження (КАРТА)

17 вер 2020, 09:52
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Штормове попередження у західних та північних областях оголошено на сьогодні, 17 вересня. Очікуються шквали швидкістю до 15−20 м/c.

Місцями прогнозують грози. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Різке похолодання в Україну принесе арктичний фронт. Внаслідок цього, вже 18−19 вересня температура знизиться до 2−8° тепла вночі, а на поверхні ґрунту з’являться заморозки.

Штормове попередження. Карта: Гідрометцентр

Вдень температура впаде до 10−18° тепла у західних регіонах, а у південній частині країни вночі температура складе 9−14°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 15−20° тепла.


Повідомляється, що 16−19 вересня по всій Україні, крім Волині, Закарпаття та Прикарпаття, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заморозки у вересні прогнозує Гідрометцентр у деяких областях України.

Джерело: Ракурс


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