Погода в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143929-grozy-shkvaly-i-rezkoe-poholodanie-sinoptiki-obyavili-shtormovoe-preduprejdenie-karta.html

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Штормовое предупреждение в западных и северных областях объявлено сегодня, 17 сентября. Ожидаются шквалы скоростью до 15−20 м/c.

Местами прогнозируют грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Резкое похолодание в Украину принесет арктический фронт. В результате этого уже 18−19 сентября температура снизится до 2−8° тепла ночью, а на поверхности почвы появятся заморозки.



Днем температура понизится до 10−18° тепла в западных регионах, а в южной части страны ночью температура составит 9−14°. Днем столбики термометров покажут 15−20° тепла.

Сообщается, что 16−19 сентября по всей Украине, кроме Волыни, Закарпатья и Прикарпатья, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее мы сообщали, что заморозки в сентябре прогнозирует Гидрометцентр в некоторых областях Украины.