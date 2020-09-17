Пандемія коронавірусу триває

https://racurs.ua/ua/n143931-sytuaciya-z-covid-19-ie-nekontrolovanou-vakcyna-ne-stane-panaceieu-gensek-oon.html

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Епідемія коронавірусу, попри всі зусилля світової спільноти, триває.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив тим, що ситуація з коронавірусом є неконтрольованою, продовжує займати перше місце в довгому списку глобальних проблем і попередив, що «найважчі етапи» ще попереду. Про це повідомляє прес-служба ООН.

Спалах залишається поза контролем. Вже скоро число жертв вірусу перевищить один мільйон осіб, — наголосив Гутерріш.

Генсек ООН зазначив, що багато хто покладає сподівання на появу вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, проте, на його думку, вакцина не стане панацеєю від епідемії.

Сама лише вакцина не може врегулювати цю кризу і, тим більше, не найближчим часом, — наголосив він.

На думку Гуттереша, потрібно масштабно розширити застосування нових та вже наявних інструментів, які допоможуть відреагувати на нові випадки коронавірусу та забезпечити лікування, щоб зупинити поширення цієї хвороби. За його словами, це є особливо важливим у найближчі 12 місяців.

До самої вакцини, на думку Гуттереша, слід ставитися як до «глобального суспільного блага», яке має бути доступне для всіх, але для цього потрібен «хороший стрибок у фінансуванні».

Також Гуттереш звернув увагу на «тривожні повідомлення» про те, що в різних країнах світу є багато людей, який планують відмовитися від вакцинування проти коронавірусу, коли вакцина з’явиться.

Поширення дезінформації про вакцини породжує нерішучість щодо вакцинації та божевільні теорії змови, — наголосив він. — Перед лицем цієї смертельної хвороби ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити смертоносну дезінформацію.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 вересня, епідемія коронавірусу встановила новий сумний рекорд в Україні.