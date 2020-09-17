Зеленський попросив більше посадок, Венедіктова відповіла підозрою Юрченку, фото — Оглядач

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Ракурс

Корупцію на топ-рівні попросив активніше розслідувати президент України Володимир Зеленський.

У Telegram-каналі глава держави попросив Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру й Офіс генерального прокурора працювати продуктивніше і конкретніше.

Він попросив «більше посадок», і «не раз на місяць» демонструвати гучну справу, а системно показувати результат.

Це не робота задля реклами чи піару. Не просто відео, скандал, а потім — тиша. Це ж про вироки — про ті самі посадки, про які в нас запитують люди в кожному місті. А тому — більше правоохоронної конкретики. Більше показових «посадок». Просто сьогодні, бо час на справедливість дуже швидко спливає, — написав Зеленський.

Тим часом про підозру депутату зі «Слуги народу» Олександру Юрченко підтвердила генпрокурор Ірина Венедиктова. Уранці про підписання повідомляли ЗМІ, згодом генпрокурор у Фейсбук заявила, що разом з антикорупційними прокурорами провела кілька годин, вивчаючи матеріали.

У результаті Венедиктова підписала підозру і клопотання про утримання Юрченка під вартою.

Екс-нардеп Сергій Лещенко розповів, що НАБУ і САП ще не змогли вручити підозру Юрченку. Він не прийшов в четвер у Раду, закрився у приватному будинку і не виходить назовні. Нардеп нібито користується тим, що без ордера суду на проникнення в приміщення детективи не можуть зайти всередину.